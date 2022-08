Pandemie in Mönchengladbach : Wie die Datenerhebung im Corona-Fall vereinfacht werden soll

Mönchengladbach Infizierte sollen ihre Daten über eine neue Software unkompliziert an das Gesundheitsamt übermitteln können. Wie das funktioniert.

Mit „CISS“, kurz für „Covid IT Solutions for Sormas“, soll ab sofort die Erfassung von Personen mit positivem PCR-Test erleichtern. Und das geht so: Jeder von einem Labor gemeldeten positiv getesteten Person, für die eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse vorliegt, schickt das Gesundheitsamt eine SMS oder eine E-Mail. Darin befindet sich ein Link, der die Betroffenen zu einem Fragebogen führt, den sie online ausfüllen und datenschutzkonform an die Stadt schicken können. Alle Angaben aus dem Online-Fragebogen werden automatisch in die Infizierten- und Kontaktpersonenmanagement-Software Sormas übernommen. „CISS“ gibt an, dass die über den Fragebogen erfassten Daten nach der verschlüsselten Übertragung an Sormas unmittelbar von den CISS-Servern gelöscht werden.