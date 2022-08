Kollision in Mönchengladbach : Fahrer unter Drogen verletzt 70-Jährige bei Unfall schwer

Kollision in Mönchengladbach

Ein Streifenteam wurde Zeuge eines Autounfalls in Mönchengladbach. Foto: Michael Scholten

Mönchengladbach Der 23-jährige Mann war ungebremst in einen Kreuzungsbereich eingefahren. Er hatte keine Fahrerlaubnis und gab bei der Polizei falsche Personalien an.

Bei einer Kollision von zwei Autos an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Webschulstraße hat eine 70-jährige Autofahrerin am Dienstag, 9. August, schwere Verletzungen erlitten. Der 23-jährige Fahrer des anderen Autos stand laut Polizei augenscheinlich unter Drogeneinfluss, hatte keine Fahrerlaubnis und gab falsche Personalien an.