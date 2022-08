Veranstaltung in Mönchengladbach : Nach zwei Jahren wieder Eine-Stadt-Fest

Mönchengladbach Wegen der Pandemie musste die Veranstaltung pausieren. Vom 19. bis 21. August wird auf der einstigen Stadtgrenze zwischen Rheydt und Gladbach wieder ausgiebig gefeiert. Worauf sich die Besucher freuen können und welche Herausforderungen die Organisatoren zu stemmen hatten.

Diese Veranstaltung ist fester Teil des Sommers – wenn nicht gerade die Pandemie einen Strich durch die Pläne macht. Mit dem Eine-Stadt-Fest wird die Einheit Mönchenglabachs gefeiert. In außergewöhnlicher Kulisse der Brucknerallee und Richard-Wagner-Straße, über die frühere Grenze zwischen den einst selbstständigen Städten Rheydt und Gladbach hinweg. Nach coronabedingter Pause ist es vom 19. bis 21. August wieder so weit. „Hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir früher mit der Planung begonnen“, sagt Sven Kopp vom Team der Organisatoren des Eine-Stadt-Festes. Aber was er und seine Mitstreiter vom Verein Campus, Marco Rothermel, Mickey Bernard und Harald Dewies, in den vergangenen fünf Monaten auf die Beine gestellt haben, kann sich sehen lassen. „Wir freuen uns. Wir haben ein schönes Programm. Das fühlt sich gut an“ – darin sind sich Organisatoren einig.

Herausforderungen Sie waren vielfältig und betrafen vor allem die gestiegenen Kosten. Die Honorare der Techniker und Musiker sind gestiegen, die Preise für Strom und Müllgebühren ebenfalls. „Die Gastronomie ist nicht so stark aus der Corona-Krise herausgekommen“, sagt Kopp. „Viele Gastronomen taten sich personell, aber auch finanziell schwer, die Zeit und das Standgeld aufzubringen.“ Das Eine-Stadt-Fest fußt finanziell darauf, dass es für die Besucher kostenfrei ist. Die Sparkasse, die NEW und der Handelshof als Hauptsponsoren, sagt Kopp, hätten sich wieder verlässlich engagiert. Auch das Ordnungsamt, das darauf achtet, dass alle Formalien und Sicherheitsaspekte beachtet werden, habe „einen Topjob gemacht“. Außerdem kommt von lokalen Unternehmen Unterstützung: Die Entsorgungsfirmen Drekopf und Herzog stellten ihre Dienste kostenfrei zur Verfügung, die Event- und Medientechnik-Firma Mediartus arbeite zum Selbstkostenpreis.



Kulinarisches „Eine Messe des guten Geschmacks“ – so nennt Kopp das Eine-Stadt-Fest. Er stellte sich den besonderen Herausforderungen und setzte seine persönlichen Kontakte ein, um Gastronomen für das Fest zu gewinnen. Am Ende hatte er etwa 30 Gastronomen zusammen, davon sind 17 zum ersten Mal dabei. Dazu gehört das „Café LouLou’s“ aus Rheydt, das vor Feststart ein Frühstück für die Aussteller und Anwohner der Richard-Wagner-Straße und Brucknerallee anbietet. Auch neu dabei ist „Lucky Freshfood“. „Die kulinarische Meile wurde neue durchgewürfelt“, stellt Kopp zufrieden fest. „Es gibt asiatisches, italienisches, veganes und gut bürgerliches Essen, Wein vom Winzer, Cocktails und Bier.“ Die Stände sind wie auf einer Promenade über die Brucknerallee und die Richard-Wagner-Straße verteilt, mit genügend Platz zum Verweilen.



Handwerkskunst Harald Dewies, seit 2004 zuständig für die Organisation des Kunsthandwerkermarkts, ist es gelungen, 30 überregionale Künstler in die „Artist World“ auf dem nördlichen Abschnitt der Richard-Wagner-Straße zu bringen. Mit dabei sind unter anderen Schmuckhersteller, Goldschmiede, Maler, Webkunst aus Tunesien, marokkanisches Strickhandwerk und vegane Lederarbeiten.



Für Kinder Auch für die ganz jungen Besucher ist in der „Kids World“ auf der Breite Straße Programm vorgesehen. Sie können sich von einem Eventkran in die Höhe hieven lassen, Tore schießen, Dart oder Hockey spielen, im Karussell Runden drehen oder in spielwaren stöbern.



Bühnenprogramm Auf der Ecke Breite Straße/ Richard-Wagner-Straße ist die große Bühne aufgebaut. Dort gibt’s von Freitag, 19. August, 18.45 Uhr, bis Sonntag, 21. August, 19.15 Uhr, insgesamt fast 20 Stunden Live-Musik, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) eröffnet das Fest am Freitag um 19.45 Uhr, vorher und danach tritt die Band „Vividd“ mit Dance-Funk-Pop auf. Samstag geht es um 14 Uhr mit der Bigband von „Music Today“ weiter, „Obergärig“ spielt ab 17 Uhr Hits der 1960er und 1970er, „Kings for a day“ bietet ab 20 Uhr Pop und Rock. Am Sonntag, 21. August, geht es um 13.30 Uhr mit Jazz von „Sofa Sogut“ weiter, bevor um 19 Uhr das Fest mit „Booster“, Hausband seit 15 Jahren, gebührend beendet wird. Zwischendurch, um 14.30 Uhr, kann Zumba getanzt werden.



Doppeljubiläum Das Eine-Stadt-Fest wird volljährig und 20 Jahre alt. Wie das zusammenpasst? „Das ist das 18. Fest, also sind wir volljährig“, sagt Mickey Bernard. „Aber vor 20 Jahren fand das erste Eine-Stadt-Fest statt – also sind wir schon 20 Jahre alt.“