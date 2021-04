Strukturwandel in der Region : Reviervertrag für neue Jobs auch in Mönchengladbach

Reviervertrag für neue Jobs auch in Mönchengladbach

Strukturwandel in der Region

Mönchengladbach Mit dem Vertrag soll das Rheinische Revier zum attraktivsten Wirtschaftsraum in Europa werden. Davon profitiert auch Mönchengladbach.

Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der auch für Mönchengladbach zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, gehörte zum coronabedingt kleinen Kreis von Personen, die gestern nach Düsseldorf eingeladen wurden, um einen Vertrag zu unterschreiben – den auch Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mitunterzeichneten. Und zumindest die Absichtserklärungen, die in dem Schriftstück formuliert sind, haben es in sich. „Alle beteiligten Akteure geben sich darin das Ziel, das Rheinische Revier binnen zehn Jahren zum attraktivsten Wirtschaftsraum in Europa zu machen“, sagt Steinmetz.