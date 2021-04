Erkelenzer Politik : SPD fordert zwei Manager für Strukturwandel

Erkelenz Um die Stadtverwaltung bei den vielfältigen Aufgaben rund um den Strukturwandel zu entlasten, sollen zwei Stellen geschaffen werden. Entsprechende Planungen hat die ZRR bereits vorangetrieben.

Kaum ein Thema beschäftigt die Erkelenzer Stadtverwaltung so stark wie der anstehende Braunkohle-Strukturwandel. 15 Milliarden Euro an Fördermitteln sind für den Kohleausstieg bis 2038 im Rheinischen Revier von der Bundesregierung vorgesehen, möglichst stark soll davon auch Erkelenz profitieren. Die SPD fordert in einem Antrag an den Stadtrat nun zwei eigene Strukturwandelmanager für das Rathaus. Diese sollen sicherstellen, dass Fördermittel in der Kommune ankommen, Verfahren beschleunigt werden und die Stadt auch institutionell für den Strukturwandel gerüstet ist.