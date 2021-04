Strukturwandel im Erkelenzer Land : ZRR verabschiedet Revier-Charta

Erkelenz Zwölf Leitlinien sollen künftig die Bürgerbeteiligung rund um Strukturwandelprojekte in der Tagebauregion regeln. Die hatten Bürger zuvor ein Jahr lang gemeinsam erarbeitet.

Die Leitlinien setzen bei der informellen Bürgerbeteiligung an, folglich im Vorfeld oder außerhalb formaler (gesetzlich vorgeschriebener) Planungsverfahren zu unterschiedlichen Vorhaben im Rheinischen Revier. „Ich freue mich sehr, dass die Charta und die darin enthaltenden Leitlinien dazu beitragen, das Profil der Bürgerbeteiligung zu schärfen. Die Charta fließt als eigenes Kapitel in die erweiterte Version 1.1 des Wirtschafts- und Strukturprogramms ein“, erklärt Ralph Sterck, Geschäftsführer der ZRR.

Die Zukunftsagentur hatte die Spurgruppen im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Im April waren Bürgerinnen und Bürger aus dem Revier dazu aufgerufen worden, sich zu bewerben, um sich in den ersten Beteiligungsprozess im Revier einzubringen. Zentral im Fokus stand dabei die Mitwirkung am Wirtschafts- und Strukturprogramm. Das Los entschied, welche Bürgerinnen und Bürger in der Spurgruppe zusammenkamen. Um die Charta gemeinsam zu entwickeln, haben diese sich in sechs Sitzungen von Oktober 2020 bis März 2021 (online) getroffen. Im November ergänzte das sogenannte Revier-Forum den Beteiligungsprozess.