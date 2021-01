Unfall in Mönchengladbach : Radfahrer wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Mönchengladbach Laut Polizei hatte der Mann ein Auto übersehen. Er erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. Der Unfallort musste gesperrt werden.

Ein 43-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Mönchengladbach-Rheydt bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Gracht/Limitenstraße/Stresemannstraße schwer verletzt worden. Wie die Leitstelle der Polizei mitteilte, war der Mann gegen 16.35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gracht in Fahrtrichtung Stresemannstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Limitenstraße abbiegen.