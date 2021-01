Corona in Mönchengladbach (Donnerstag, 14. Januar) : Vier weitere Corona-Tote und 38 Neuinfektionen

Corona in Mönchengladbach (Donnerstag, 14. Januar)

Vier weitere Menschen sind am Coronavirus gestorben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Vier weitere Corona-Infizierte aus Mönchengladbach sind gestorben. Außerdem verzeichnete das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 14. Januar, 38 Bürger, die sich neu mit dem Virus angesteckt haben.

Vier weitere Menschen aus Mönchengladbach, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Das teilte das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 14. Januar, mit. Alle vier Patienten (Jahrgang 1937, 1953, 1938 und 1946) starben im Krankenhaus. Zwei der Verstorbenen lebten vor der Erkrankung in einer Pflegeeinrichtung. Bei allen seien Vorerkrankungen bekannt gewesen, teilt die Stadt weiter mit. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Mönchengladbach seit Pandemiebeginn steigt damit auf 147.