Vier Tage nach Kollision in Mönchengladbach : Frau stirbt nach Unfall in Hardt

Frau stirbt nach Unfall in Hardt

Vier Tage nach Kollision in Mönchengladbach

Eine Beifahrerin starb nach diesem Unfall in Hardt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos musste die Feuerwehr zwei Menschen aus einem Fahrzeug befreien. Eine Beifahrerin erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Der schwere Verkehrsunfall am vergangenen Sontag in Hardt hatte tödliche Folgen. Vier Tage nach dem Zusammenstoß von zwei Autos im Bereich Hardter Landstraße/Winkelner Straße, bei dem zwei Menschhen schwer verletzt worden waren, erreichte die Polizei die traurige Nachricht, dass eine 84-jährige Frau, die als Beifahrerin in einem der Wagen gesessen hatte, im Krankenhaus gestorben ist.