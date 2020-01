Vorschau auf das Jahr 2020 : St. Kamillus Kolumbarium mit neuem Programm

Mönchengladbach Spannende Gespräche, Musik für jede Stimmungslage, interessante Führungen und festliche Gedenkfeiern – das St. Kamillus Kolumbarium bietet im Jahr 2020 ein abwechslungsreiches Programm.

Musikalisch wird es mit dem Ensemble SoulStition, es lädt am 21. März zu Gospel, Klassik, Oldies, Pop und Soul. Zum wiederholten Male kommen die Sängerin und Liedermacherin Jutta Koch und ihr Mann Uwe Koch zu einem Liederabend (24. April). Glockenklare Stimmen verspricht das Konzert des Rheydter Knabenchors am 28. Mai. Die Holz- und Blechbläser der Musikschule Mönchengladbach musizieren am 20. Juni zum 20. Geburtstag des Bläservororchesters „Premiere“. Weitere musikalische Gäste sind der Chor Alegria (21. August), die Sängerin Monika Hintsches und der Pianist Janek Wilholt (25. September), das Trio FagottIdee (2. Oktober) und der Chor sowie das Streicherensemble Sinfonietta der Christuskirche Mönchengladbach (7. November).