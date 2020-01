Star-Oboist Kai Frömbgen : Drittes Schlosskonzert mit Klavier- und Oboenklängen

Rheydt Der studierte Oboist Kai Frömbgen wird am Klavier von Tobias Bredohl begleitet. Gemeinsam treten sie mit am 17. Januar im Schloss Rheydt auf.

Frömbgen studierte an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. 1999 wurde er stellvertretender Solo-Oboist der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, 2003 wechselte er zu den Bamberger Symphonikern. Er spielte mit renommierten Kammermusikpartnern und ist Mitglied des Linos Ensembles. Kai Frömbgen war Professor an den Musikhochschulen in Saarbrücken und Düsseldorf, 2018 wurde er an die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover berufen.