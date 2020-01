Investionen in Höhe von 10 Millionen Euro : Rheydter Schulzentrum soll saniert werden

Info

Das Programm Seit drei Jahren ruft die Stadt Mittel aus dem Förderprogramm ab, in diesem Jahr die vollen 9,1 Millionen Euro.

Die Maßnahmen Mit dem Geld wurden Brandschutzmaßnahmen und Mängelbeseitungen in der Gesamtschule Espenstraße, dem Schulzentrum Rheindahlen und dem Math.-Nat.-Gymnasium bezahlt. Es wurden neue Fenster eingebaut, zum Beispiel an der Grundschule Lochnerallee und der Realschule an der Niers.

Die Hans-Jonas-Gesamtschule und die Erich-Kästner-Grundschule bekamen neue Heizungsanlagen.

Die WC-Sanierungen an der Grundschule Pahlkestraße sind abgeschlossen, am Gymnasium an der Gartenstraße in Ausführung.

Außerdem wurden Schulhöfe saniert, naturwissenschaftliche Fachräume erneuert, Wände gestrichen und die Essensausgaben verändert.