Corona-Zahlen für Mönchengladbach (3. August 2021) : 26 Neuinfektionen und eine Inzidenz über 30

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach 26 Neuinfektionen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Nach einem kurzen Abfall gestern, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach wieder an. Am Mittwoch liegt sie erstmals seit zwei Monaten über der Marke von 30.

In Mönchengladbach sind derzeit 141 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Mittwoch (Stand: 9 Uhr), dass 26 neuen positiven Nachweise verzeichnet worden sind. Am Vortag waren es nur drei Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt derweil auf den höchsten Wert seit zwei Monaten – auf 30,3. Damit liegt Mönchengladbach weiterhin über dem Landes- und dem Bundesdurchschnitt. Außerdem geht die Tendenz wieder in Richtung der 35er-Marke. Sollte diese für acht aufeinanderfolgende Tage überschritten sein, erfolgt ein Wechsel in die Inzidenzstufe 2 und damit schärfere Corona-Regeln.

In Mönchengladbach sind seit Beginn der Pandemie (im März 2020) insgesamt 11.177 Corona-Fälle bestätigt worden. 10.803 Personen gelten als genesen, 233 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Derzeit befinden sich 242 Personen in Mönchengladbach in Quarantäne (Vortag: 195).

Die gute Nachricht: Laut Divi-Intensivregister (Stand: 10 Uhr) wird derzeit kein Covid-19-Patient in einem Mönchengladbacher Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Elf der insgesamt 83 Intensivbetten sind frei.

(RP)