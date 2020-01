Version für Kinder : „Die Schöpfung“ ist Chorprojekt des Jahres

Mönchengladbach Eine kindgerechte Fassung des Haydn-Oratoriums soll Kindern die klassische Musik näher bringen.

Nachdem die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in einer Fassung für Kinder in der Odenkirchener Laurentiuskirche großen Anklang gefunden hat, hat sich die Leiterin des Chorprojektes Mönchengladbach, Stephanie Borkenfeld-Müllers, dazu entschieden, auch dem berühmten Haydn’schen Oratorium, dem die siebentägige Schöpfungsgeschichte zugrunde liegt, eine Fassung für Kinder voranzustellen. Das Chorprojekt Mönchengladbach widmet sich im kommenden Jahr also dem Oratorium „Die Schöpfung“ Hob. XXI:2 aus der Feder des Komponisten der Wiener Klassik Joseph Haydn (1732-1809).