Corona-Zahlen für Mönchengladbach (1. August 2021) : Wieder mehr als 100 Infizierte in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Infektionszahlen in Mönchengladbach steigen weiter, und damit machte auch die Sieben-Tage-Inzidenz einen erneuten Sprung nach oben.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat am Wochenende 25 neue positive Nachweise auf das Coronavirus gemeldet. Damit waren am Sonntag aktuell 112 Personen in Mönchengladbach mit dem Virus infiziert. Erstmals seit Mitte Juni gab es somit wieder mehr als 100 akut Infizierte in der Stadt.