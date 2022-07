Ninjutsu in Mönchengladbach : Kinder lernen Kampfkunst der Ninja

Ninjutsu in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ninjutsu ist die Kampfkunst der historischen Ninja im Japan des Mittelalters. Bei einer Trainingseinheit auf dem Rheydter Marktplatz zeigte der Verein Yamabushi, wie vielfältig dieser Sport ist und warum er auch im 21. Jahrhundert noch gefragt ist.

Ein Freitagnachmittag mitten im Sommer auf dem Rheydter Marktplatz: Kinder spielen Fußball, Erwachsene sitzen auf den Bänken und unterhalten sich bei einem kühlen Getränk. Es herrscht ein wenig südländisches Flair. Auf einmal fällt ein rotes Banner mit asiatischen Schriftzeichen ins Auge. Eine Gruppe Erwachsener und Kinder in schwarzen Kampfsportanzügen stehen auf der Wiese gegenüber der evangelischen Hauptkirche und trainieren eine Bewegungsabfolge. Der Ninjutsu-Verein Yamabushi hat für diese Trainingseinheit im Rahmen von Sport im Park sein Dojo auf der Wickratherstraße verlassen und trainiert unter freien Himmel.

Mittlerweile hat er den 14. Dan erlangt. „Das ist das Graduierungssystem. Wie im Judo funktioniert es bei uns mit einem Gürtel: Der weiße ist der erste. Mit dem schwarzen Gürtel hört es allerdings nicht auf. In vielen Kampfsportarten gibt es bis zu zehn schwarze Gürtel, beim Ninjutsu sind es 15“, erklärt Peters. Ninjutsu hat seinen Ursprung im feudalistischen Japan des Mittelalters. Insgesamt neun Schulen (Kampfkunststile), die sogenannten Ryu, fließen beim Ninjutsu zusammen. „Wir unterrichten die traditionellen neun Schulen. Sechs Samuraischulen und drei Ninja-Ninjutsu Schulen“, sagt Rouven Peters. So werden die Kampfstile der adligen Samurai mit ihrer großen Rüstung und die der Ninja im Ninjutsu vereint. Das mache diese Kampfsport oder auch Kampfkunst sehr vielfältig. Für Peters gibt es bei diesen Begriffen keine klare Trennung. „Es gibt meiner Meinung nach keine klare Trennschärfe. Judo würde ich zum Beispiel eher als Kampfsport bezeichnen. Da steht die Teilnahme an Wettbewerben im Vordergrund. Ninjutsu würde ich eher als Kampfkunst sehen. Wettbewerbe gibt es bei uns nicht“.