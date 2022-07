Ergebnisse der Hochschule Niederrhein : Gladbacher Studentinnen zeigen nachhaltige Textilien

Nachhaltige Textilien in der Ausstellung. Foto: Gesa Balbig

Mönchengladbach Exponate der Hochschule Niederrhein sind Teil einer Sonderausstellung im staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Dabei geht es um textile Kreislaufwirtschaft.

Textile Innovationen von Studentinnen der Hochschule Niederrhein sind derzeit im staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg ausgestellt. Das teilte die Hochschule mit. Die Werke sind in noch bis zum 14. September in der Sonderausstellung „Design Goals“ zu nachhaltigen Textilien zu sehen. Die Exponate stammen von Designerinnen, die am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik ihre Master-Ausbildung absolvierten und nun im Rahmen eines Europäischen Mentoring-Programms zusammen mit Professorin Marina-Elena Wachs ausstellen.

„Wir sind dem Textil- und Industriemuseum sehr dankbar, dass wir unsere nachhaltigen Design-Lösungen dort in multimedialer Weise zeigen können“, wird Marina-Elena Wachs in einer Mitteilung der Hochschule zitiert. „Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, die nachhaltigen Aspekte von Textilien und Produkten der textilen Kreislaufwirtschaft zu berücksichtigen, der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und zur Diskussion zu stellen.“

Zu sehen sind Modeentwürfe und andere Designobjekte aus Airbag-Stoffen, aus Textil-Ausschussware, aus Flusen, aus Herbstlaub, Papiergarnen und vieles mehr. Vor dem Hintergrund endlicher Ressourcen liegt der Fokus der zukunftsweisenden Arbeiten auf einem nachhaltigen Umgang mit dem Material Textil. So thematisiert die Ausstellung den kreativen Prozess hinter vielversprechenden Innovationen im Mode-, Textil-, Interior- und Automotive Design und in der Architektur. Die Ausstellung gibt Einblicke in analoge und digitale Prozesse heutigen Gestaltens in einer nachhaltigen Welt von morgen.

Der Titel „Design Goals“ bezieht sich auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen. Die Ausstellung zeigt Design-Lösungen und Strategien in Form von Produkten, Materialien und Konzepten für die Zukunft: Kreative und textiltechnische Lösungen aus bisher ungenutzten Ressourcen.

Weitere Informationen zur Ausstellung: https://www.timbayern.de/ausstellungen/design-goals/

(RP)