Saisonfazit ASV Süchteln II : Die Reserve hat Vereinsgeschichte geschrieben

Die Reserve des ASV Süchteln feiert am letzten Spieltag den Aufstieg. Foto: Theo Titz

Fussball-Kreisliga Der zweiten Mannschaft des ASV Süchteln gelingt der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga. Damit ist dem Team von Coach Michael Ingenrieth Historisches gelungen. In der neuen Liga übernimmt nun aber ein anderer Trainer die Verantwortung des Teams.

Die Spieler des ASV Süchteln II erreichten in der zurückliegenden Saison etwas Historisches in der Vereinsgeschichte: den erstmaligen Aufstieg der ASV-Reserve in die Bezirksliga. Ein Resultat, welches auch das gute Zusammenspiel zwischen den Mannschaften im Verein widerspiegelt.