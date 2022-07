Hohe Ambitionen nach einem Jahr ohne Spielbetrieb : Wie der Rheydter SV den Neuaufbau anging

Der Sportlicher Leiter Markus Horsch und Vorstandsmitglied Daniel Imdahl vom Rheydter SV. Am 5. August findet im RSV-Stadion der Saisonauftakt gegen Odenkirchen statt. Foto: Daniel Brickwedde

Fussball-Kreisliga Rückzug aus dem Spielbetrieb, Zwangsabstieg in die A-Liga: Hinter dem Rheydter SV liegt ein herber Absturz. Der Traditionsverein musste bei null beginnen: neue Mannschaft, neuer Trainer, bessere Strukturen. Nun kehrt der RSV mit ambitionierten Zielen zurück. Wie der Verein sich sportlich neu aufstellte und was ihm dabei zugutekam.

Markus Horsch ließ nichts aus. Auch nicht die Kraft der Flutlichtmasten. Also führte er potenzielle Neuzugänge im Dunkel aufs Spielfeld, gab ein Zeichen, und ließ den Campuspark erstrahlen. Die Anlage war der letzte Trumpf, den der Sportliche Leiter in der Hand hielt. Zumeist hatte er die Spieler aber schon zuvor überzeugt. Da saß er mit ihnen im Besprechungsraum unter dem Tribünendach des RSV-Stadions, früher der VIP-Bereich, und ließ eine Präsentation laufen. Es ging um Werte und Visionen des Vereins und den Weg dorthin. Michael von Amelen, ab dieser Saison der neue Trainer, saß auch dabei. 60 bis 90 Minuten dauerten diese Gespräche. Am Ende spielte Horsch noch ein Internetvideo ab, einen WDR-Beitrag aus dem Jahr 1990, Wuppertal zu Gast in Rheydt, vor über 10.000 Zuschauern, in der damals dritthöchsten Spielklasse. Drei Minuten und 21 Sekunden aus einer Zeit, als der Rheydter SV eine Größe im westdeutschen Fußball war. Auch das dürfte Eindruck gemacht haben. „Viele Spieler wussten das gar nicht“, sagt Horsch.

Die Vergangenheit einsetzen, um die Zukunft schmackhaft zu machen: Der Rheydter SV ist darauf angewiesen, da er aus der Gegenwart sportlich nichts vorweisen kann – zumindest nichts unmittelbares. Während überall nach der Corona-Pause wieder der Ball rollte, war der RSV weiterhin außen vor. Kurz vor dem Saisonstart bat Trainer René Schnitzler um Vertragsauflösung, im Anschluss brach die Mannschaft auseinander. Die Vereinsführung, von der Entwicklung überrascht, zog das Team vor dem ersten Spieltag aus der Bezirksliga zurück. „Es entwickelte sich eine Eigendynamik, die uns über Monate gelähmt hat. Das war hart“, sagt Finanzvorstand Daniel Imdahl.

In der langen Geschichte des RSV steht nun hinter der Saison 2021/22 ein leeres Feld. Es war dann zwangsläufig ein Jahr, in dem der Verein in sich gehen und überdenken konnte, wofür er eigentlich stehen möchte. Auch die Position des Sportlichen Leiters, die Horsch nun ausfüllt, ist dabei entstanden. Denn im Vorstand stellte man fest, dass man offenbar zu weit weg war, um frühzeitig Stimmungen in der Mannschaft zu erkennen. „Diese Distanz wollen wir künftig vermeiden. Der Sportliche Leiter ist nun das Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand“, sagt Imdahl.

Der Kader für die kommende Saison in der A-Liga umfasst 30 Spieler. Horsch führte Gespräche mit 60 bis 70 Spielern, von den nun ausgewählten Akteuren war er jedoch am meisten überzeugt, dass sie die richtigen für den Weg des RSV sind. „Die Spieler haben alle Talent. Es sind gute Jungs, vor allem vom Charakter. Das war uns wichtig“, sagt Horsch. Die ersten Testspiele, die Rückkehr der ersten Mannschaft auf den Fußballplatz, verliefen erfolgreich: 5:3 gegen Bezirksligist Kleinenbroich, ein 4:1 gegen B-Ligist Wickrathahn, dazu ein 1:2 bei Landesligist Mennrath. Horsch will die Ergebnisse aber nicht überbewerten. Es seien halt nur Testspiele.

Die kurzfristigen Ambitionen sind trotzdem bemerkenswert. Der Verein hat das Projekt 2025 ausgerufen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns in drei Jahren oben in der Bezirksliga etabliert haben“, sagt Imdahl. Zudem soll dann eine „Leistungstreppe“, wie Imdahl es nennt, im Verein greifen und die Hälfte der Seniorenmannschaft aus selbst ausgebildeten Jugendspielern bestehen.

Ein Faktor ist dabei die neue Infrastruktur am Campuspark, da, wo es vorher nur Ascheplätze gab. „In der Vergangenheit hatten wir in der Jugend keinen Leistungs-, sondern einen Überlebensgedanken. Es ging nur darum, Lücken zu füllen. Nun wollen wir nachhaltige Voraussetzungen schaffen“, sagt Imdahl. Künftig ist ein neuer Leistungsanspruch im Jugendbereich vorgesehen – mit bestenfalls selbst ausgebildeten Trainern. Das langfristige Ziel laut Horsch ab 2025: „Jedes Jahr drei bis vier A-Jugendliche, die den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.“

Bislang stand jedoch der Neuaufbau der Seniorenmannschaft im Mittelpunkt. Horsch nahm offiziell im Dezember seine Tätigkeit auf. Sportlich stand der Verein bei nichts: keinen einzigen Spieler, keinen Trainer. Der Übungsleiter war das erste Puzzleteil, das Horsch finden musste. Er sprach mit mehreren Kandidaten, einer davon war von Amelen, damals noch bei Geistenbeck im Amt. „Er passte zu uns, ist ein ruhiger Typ. Dazu hatte er die Option, fünf Spieler aus Geistenbeck mitzubringen“, sagt Horsch. Also quasi fünf weitere Puzzlestücke, die zusammenpassten. Hinzu kamen sechs potenzielle Spieler aus der zweiten Mannschaft. Aus null waren elf Spieler geworden. Das erleichterte die weitere Arbeit. Ab Dezember gab es die ersten Zusagen, bald kamen drei weitere Spieler vom Polizei SV, der Kader füllte sich.

Was aber auch auffällt: Ein Großteil der Mannschaft besteht aus Spielern, die im Vorjahr B-Liga oder mit Teams wie Lürrip II, PSV oder Geistenbeck im Abstiegskampf der A-Liga spielten. Auf dem Papier kann man zweifeln, ob der Kader, gemäß dem Fahrplan des Projekts 2025, dieses Jahr bereits um den Aufstieg spielt. Darauf angesprochen, sieht es Horsch eher wie eine „Kreisauswahl der besten Spieler aus der A- und B-Liga. Dazu ein paar Unterschiedsspieler.“

Zu den sogenannten Unterschiedsspielern zählt Bilal Ok, der vom Landesligisten Mariadorf kommt und seinen Bruder Yavuz mitbringt, oder Durukan Celik, der bei der Borussia ausgebildet wurde. Oder Fabian Bohlen: Er spielte bereits zu Bezirksliga-Zeiten für den RSV, fiel zuletzt aber verletzungsbedingt länger aus. Der 31-Jährige war eines der letzten Teile im Kaderpuzzle, auch als Identifikationsfigur. „Er ist das Sprachrohr der Mannschaft, kommt über seine Präsenz auf dem Platz. Er ist unser Kapitän“, sagt Horsch. Neben den erfahrenen Spielern ist ein Drittel der Mannschaft 21 Jahre oder jünger.