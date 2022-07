Workshop in Mönchengladbach : Im Köntges geht ein Licht auf

Mönchengladbach Je nach Laune farbiges Licht ankurbeln und mit Sitzmöbeln und viel Grün Aufenthaltsqualität steigern: Jetzt wurden Ideen zur Umgestaltung der Lichtschächte zum Parkhaus am Kapuzinerplatz entwickelt

Auf einem großen Tisch im Hof des Café Köntges liegen Graupappen, Schneidemesser, Lichterketten, Styropor- und Kunststoffkugeln, künstliches Gras, Holzstäbe, farbige Pappen, Spraydosen, Steckmasse, Tape. Kaum sind die Dinge ausgepackt, verwandeln sich Stäbe und Kugeln zu Bäumen, Lichtkugeln oder Strahlern, Steckmasse wird zu kleinen Schächten zusammengeschnitten. So schnell können aus Gedanken kleine Architekturmodelle werden. Es geht um den Kapuzinerplatz. Die Initiative Altstadt und das Quartiersmanagement hatten am Wochenende zu einem Workshop zur Ideenfindung für die Umgestaltung der Lichthöfe, die in die Tiefgarage auf dem Kapuzinerplatz führen, eingeladen.

Der Düsseldorfer Thorsten Gambalat leitet den Workshop. Er hat ein Studio für Produktdesign und ist Spezialist für Licht- und Möbelkonzepte im öffentlichen Raum ist. Angemeldet hatten sich im Vorfeld einige Interessenten, so Gambalat, doch war der Zulauf am Samstagmittag eher mager. „Was macht Ihr auf dem Kapuzinerplatz“, fragte Gambalat. „Nichts,“ lautete eine Antwort und „Das ist der Weg nach Hause“, die andere. Als „Transitraum“ bezeichnete Gambalat den Kapuzinerplatz, betonte aber, dass sich das Wesen des Platzes durch die Markthalle ändern werde.

Bürgerbeteiligung in Mönchengladbach : Es werde Licht am Kapuzinerplatz

Bevor Thorsten Gambalat, Stefan Sturm vom Quartiersmanagement und der angehende Architekt Malcolm Osafo sich gemeinsam an den Modellbau geben konnten, zeigte Gambalat mit einer Präsentation, worauf man achten kann. Es ging um die unterschiedlichen Lichtfarben und ihre Wirkung, das Spiel mit farbigem Licht, Kontrast, Schatten und Bewegung, den Einsatz von Reflexion – die Präsentation führte eine Menge an Aspekten vor, die einzubeziehen sind, wenn ein Eingriff im öffentlichen Raum vorgenommen wird. An einer Reihe von Beispielen zeigte Gambalat, was mit dem Einsatz von Fäden-Vorhängen, durchscheinenden und opaken Flächen und Spiegeln machbar ist.