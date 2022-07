Saisonfazit TSV Kaldenkirchen: Eine Rückrunde ohne Spannung​

Fussball-Kreisliga Der A-Ligist erreichte frühzeitig sein Saisonziel, Trainer André Küppers haderte aber mit dem Modus. Während die offensive überzeugte, gab es in der Defensive einige Probleme.

Der TSV Kaldenkirchen hat insgesamt eine sehr solide Runde in der Kreisliga A Kempen/Krefeld hinter sich. In der mit 22 Teams ausgestatteten Liga landete Kaldenkirchen am Ende auf dem elften Platz. Allerdings litt das Team von Trainer André Küppers unter dem Modus mit Auf- und Abstiegsrunde. Der TSV hatte sich als Zehnter – mit über 20 Punkten Abstand zu den Aufstiegsrängen – für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Für Kaldenkirchen gab es in der Rückrunde im Grunde also nur noch Freundschaftsspiele. „Ich fand das Prinzip nicht so zufriedenstellend. Es war schwierig, die Spannung aufrechtzuhalten“, sagt Küppers.