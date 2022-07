Randsportarten in Krefeld : Kampfsport mit Köpfchen und Taktik

Am Hannah-Arendt-Gymnasium trainieren die Fechter des Vereines im Zweikampf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Serie Krefeld Seit mehr als 50 Jahren lehrt der Fecht Club Krefeld Kinder und Jugendliche die Kunst des Fechtens. Diese Sportart ist jedoch mehr als bloßer Kampfsport. Sie erfordert Köpfchen, Ausdauer und Konzentration. Ein Überblick.

Von Jessica Kuschnik

Beim Fechten müssen viele wohl unweigerlich an die drei Musketiere denken oder an den fiktiven Piratenschurken Captain Hook, der seinen Degen gerne gegen seinen jungen Erzfeind Peter Pan erhebt. Was in Filmen so martialisch aussieht und es auch früher einmal gewesen sein mag, als Degen noch zur Ausstattung vieler Herren gehörten, ist es heute mitnichten, sagt Dirk Veltrup. Er ist zweiter Vorsitzender des Fecht Club Krefeld und Vater zweier Söhne, die diesen Sport seit Jahren erfolgreich betreiben. „Beim Fechten geht es nicht darum, den Gegner zu verletzen – auch wenn diese Sportart zum Kampfsport gezählt wird“, sagt er. Vielmehr gehe es um Taktik, Köpfchen, Ausdauer und Konzentration.

Der Verein Was heute ein erfolgreicher Verein ist, startete 1970 als Arbeitsgemeinschaft (AG) am heutigen Hannah-Arendt-Gymnasium. Gegründet wurde die damalige Schülerfechtgemeinschaft von Lajos Csire Senior. Fünf Jahre nach der Gründung brachte der Club bereits seinen ersten Deutschen Meister hervor und ist seitdem auf Erfolgskurs. „2004 hat es eine Aufspaltung gegeben. Preußen Krefeld hat sich als Florettverein neu gegründet, und wir sind als Degenverein zum Fecht Club Krefeld geworden“, berichtet Veltrup. Derzeit hat der Fecht Club rund 100 Mitglieder, davon 70 Aktive.

Info Anmeldung im Fecht Club Krefeld Training Die Mitglieder treffen sich in der Fecht- und Sporthalle des Hannah-Arendt-Gymnasiums (Zugang zur Halle von der Dionysiusstraße 51 sowie Sankt-Anton-Straße 120/134. Das Training findet montags, dienstags und donnerstags von 17 bis 21.30 Uhr statt, gestaffelt nach Altersklasse. Kontakt Informationen zum Verein und zur Anmeldung gibt es im Internet unter fechtclub-krefeld.de

Die Kunst des Fechtens Beim Fechten unterscheidet man drei Arten von Waffen, erklärt Veltrup. „Der Säbel sieht natürlich sehr martialisch aus und ist bei uns außen vor. Das Florett ist leichter als der Degen, der etwas stabiler ist und rund 750 Gramm wiegt.“ Zwar sei Fechten ein Kampfsport, jedoch vor allem eine taktische Form des Sports wie etwa Schach. „Man will den Gegner nicht verletzen – und kann es dank der Schutzkleidung auch gar nicht. Man muss ihn stattdessen analysieren und seine Schritte voraussehen.“ Dabei gilt es, seinen Gegenüber im Bereich zwischen Fußspitze und Hals – der sogenannten Trefferfläche – mit dem Degen zu erwischen. „Mit einem echten Degen wäre ein Treffer in die Brust früher sicherlich tödlich gewesen. Mit den heutigen Degen, die die Sportler nutzen, kriegt der Gegner auch etwas ab, aber ohne Schmerzen und Verletzungen“, versichert Veltrup.

Grundschüler mit Minidegen und hoher Frustrationsgrenze Wer jetzt denkt, dass Fechten ein Erwachsenensport ist, der irrt. Bereits Sechsjährige können mit dem Fechten beginnen, wenn es ihre Statur zulässt, sagt Veltrup. Die U9-Kinder können dann sogar schon vereinzelt an Wettbewerben teilnehmen, die U11-Mitglieder sind bereits bei Landeswettbewerben dabei. Für die jungen Fechter hat die Sportart einiges zu bieten, weiß Veltrup aus eigener Erfahrung: „Man kann ein hohes Maß an Athletik erreichen, Schnelligkeit, ein sehr gutes Tempogefühl und Konzentration“, sagt er. Konditionell sei es eine Herausforderung, auch wenn die Jüngsten lediglich zweimal drei Minuten, die Älteren dreimal drei Minuten kämpfen. Was nach wenig klingt, fordere sowohl Körper als auch Geist. „Meinen Söhnen hat dieses Konzentrationsvermögen, das man beim Fechten lernt, auch sehr in der Schule geholfen“, sagt Veltrup.

Zudem legten die Sportler großen Wert auf Fairness und Respekt. „Es ist nicht immer einfach, demjenigen, der einen gerade besiegt hat, in die Augen zu sehen, ihm die Hand zu schütteln und zum Sieg zu gratulieren. Doch das gehört beim Fechten einfach dazu.“ Die Frustrationsgrenze sei bei den Fechtern demnach relativ hoch. Daher sei diese Sportart auch für Kinder und Jugendliche geeignet, die sich sonst eher schlecht unterordnen könnten. „Wir haben häufiger Anfragen von Eltern, deren Kinder ADHS haben“, berichtet Veltrup. „Diese Teilnehmer werden durch das Fechten fokussierter.“

Der ideale Sport – aber für wen? Größe und Gewicht sind beim Fechten völlig egal, so der 2. Vorsitzende, da die Sportart sowohl auf Schnelligkeit als auch auf Kraft aufbauen kann. „Es gibt viele verschiedene Fechtstile“, sagt er. „Wir hatten einen 78-Jährigen, der die Kinder ständig ausgetrickst hat mit seiner Taktik, weil er eine unheimliche Raffinesse besaß“, sagt Veltrup. Und obwohl die Jüngeren mitunter schneller und kräftiger waren, wurden sie vorgeführt. Eine Altersgrenze gibt es demnach nicht. „Zwischen sechs und 60 Jahren haben wir hier alles.“

Nachwuchsprobleme hat der Club nicht. Dank der Fecht-AGs, bei denen Fünft- und Sechstklässler in den Sport hineinschnuppern können, finden sich immer neue Teilnehmer. Interessierte Erwachsene würden Kurse an der Volkshochschule angeboten. Wem es gefällt, der schließe sich anschließend dem Fecht Club an.

Kosten und Erfolge Wer sich schließlich für die Sportart Fechten entscheidet, der muss erst einmal etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Ausrüstung inklusive Degen, Schutzkleidung, Brustschutz, Maske, Handschuhe und so weiter koste zwischen 600 und 800 Euro. „Wir haben aber auch einen Fundus an Gebrauchtausrüstung. Damit kommt man auf rund 300 bis 400 Euro für den Einstieg“, sagt Veltrup.

Die Mitgliedschaft für ein Jahr kostet 300 Euro. „Dafür stehen den Mitgliedern bis zu sechs Trainer zur Verfügung. Die sogenannten Lektionen, also ein Eins-zu-Eins-Training mit einem Trainer, die minimum einmal die Woche stattfinden, müssen nicht noch extra bezahlt werden.“