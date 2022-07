Veranstaltung in Mönchengladbach : Beim Trecker-Brunch werden Herzenswünsche erfüllt

Marktbesucherin Beate Langen verbindet mit Traktoren Kindheitserinnerungen. Foto: Dieter Mai

Mönchengladbach Historische Gefährte locken junge und ältere Neugierige gleichermaßen an. Der Marktplatz wird nicht nur zum Treffpunkt, sondern für manche werden Kindheitserinnerungen wieder wach.

Von Dieter Mai

Beate Langen (52) aus Rheydt geht zielstrebig auf Traktorbesitzer Johannes Wagemanns zu und spricht ihn an: „Darf ich mich mal hinters Steuer setzen?“ Wagemanns ist Landwirt im Ruhestand und beim Trecker-Brunch auf dem Rheydter Marktplatz mit gleich zwei liebevoll restaurierten Traktor-Oldies am Start. „Als Kind war ich mit meinen Eltern und Geschwistern immer zum Urlaub auf einem Bauernhof in Österreich“ erklärt Marktbesucherin Langen: „Wir Kinder haben das geliebt und ich habe dort Trecker fahren gelernt.“

Mit seinen beiden Traktoren hat der pensionierte Landwirt Saskia Kiesewetter und Marius Müller von der Stadtteilkoordination ein wenig aus der Patsche geholfen. Der Trecker-Brunch geht auf ihre Initiative zurück und ist einer von zahlreichen Bausteinen mit denen sich die beiden städtischen Mitarbeiter mit Marktbeschickern, dem Kulturverein KaReh und weiteren Akteuren seit Jahresbeginn der Neugestaltung des Rheydter Wochenmarktes widmen.

„Leider konnte durch eine Verquickung unglücklicher Umstände im letzten Moment ein Großteil der eingeplanten Traktoren doch nicht kommen. Um so schöner, dass Herr Wagemanns gleich mit zwei historischen Landfahrzeugen eingesprungen ist“, sagt Saskia Kiesewetter. Zwischenzeitlich ist ein weiteres Traktor-Schmuckstück hinzugekommen, ein besonders schönes Modell der Marke Hanomag. Insgesamt sind nun immerhin vier Traktoren am Start und locken Neugierige aller Altersklassen an.

Helga Zerres (75) ist aus Hockstein mit ihrem vierjährigen Enkelsohn gekommen. Sie sagt: „Ich hatte von der Aktion vorab gelesen und wollte meinem Enkel eine Freude machen.“ Und für Karin Sturm ging mit dem Besuch ein „Herzenswunsch“ in Erfüllung: „Ich wollte schon immer mal auf einem Trecker sitzen“, berichtet die Mönchengladbacherin: „Ich konnte es kaum glauben, als mein Wunsch in Erfüllung ging.“ Am liebsten hätte sie sogar eine Runde mit dem großen Gefährt gedreht. „Aber das war leider nicht möglich. Ich bin trotzdem total ‚happy‘ und mit einem breiten Grinsen nach Haus gegangen.“

Karin Sturm wurde beim Trecker-Brunch auf dem Rheydter Markt ein Herzenswunsch erfüllt. Foto: Sturm

Neben den historischen Traktoren gibt es bei dem Event unter anderem Live-Musik für Kinder und Biertisch-Garnituren laden zum Verweilen ein. Diese bieten Marktbesuchern die Gelegenheit, sich ganz nach eigenem Geschmack einen Brunch aus ihren Einkäufen zusammenzustellen und es sich gleich an Ort und Stelle schmecken zu lassen. Den Kaffee dazu gibt es an der Kaffeebude und die Marktbäckereien schneiden auf Wunsch die frisch erworbenen Brötchen zum sofortigen Verzehr auf.