Kolumne Denkanstoß Leben mit Demut und Dankbarkeit

Ich möchte keinen Pessimismus verbreiten. Aber alle erfahren früher oder später, wie zerbrechlich menschliches Leben ist. Über Nacht kann vieles anders sein. Möglicherweise hat mich die Erinnerung an die drei Verstorbenen sensibler gemacht? Als wir in der Nähe des Städtchens Agüimes eine Schlucht durchwanderten, die das Regenwasser in Jahrmillionen ins vulkanische Gestein gegraben hat, und ich über die vom Wasser rund gewaschenen Basaltbrocken streichelte, ging mir auf: Was für unvorstellbar lange Zeiträume, die sich hier in der schönen Natur auftun. Was sind wir Menschen dagegen mit unserer Lebenszeit – nicht mal ein Wimpernschlag in der Erdgeschichte! Warum nehmen wir uns bloß so furchtbar wichtig? Ist solches Nachdenken trostlos? Ich vermute, etliche Zeitgenossen wollen nichts davon wissen. Instinktiv wird beiseitegeschoben, was ihre Lebensfreude trüben könnte. Sie umgehen auch in eleganten Ausweichmanövern die Sorgen derer, die am Morgen nicht mit Freudentränen aufgewacht sind. „Hauptsache mir geht’s gut, und ich habe meinen Spaß!“ Und wenn es dann nicht ganz genauso läuft, wie man es wünscht – oder noch schlimmer: wofür man bezahlt hat – dann werden sie grantig und teilen kräftig aus. Auch das haben wir wieder mehrfach erlebt – insbesondere bei deutschen Touristen.