Viktoria Rheydt erlebt Hinrunde mit Höhen und Tiefen Am Anfang zu gut, in der Mitte zu schlecht, am Ende zufrieden

So lief die Hinrunde

Fünf Spiele, fünf Siege – die Viktoria in der Spitzengruppe der Liga. Eine Momentaufnahme, die der Verein durchaus genossen hat. Trainer Wittkopf ordnet rückblickend allerdings ein: „Wir sind besser gestartet als erwartet, wussten aber auch, dass das nicht so bleiben wird.“ Das sollte sich bewahrheiten: Am 6. Spieltag setzte es eine 0:8-Niederlage gegen Türkiyemspor, der Beginn von acht Spielen ohne Dreier. Allerdings fügt Wittkopf an, dass sein Team in dieser Phase gegen den Rheydter SV und die Red Stars (jeweils 1:1) die beiden besten Saisonleistungen zeigte. Trotzdem kamen sechs Niederlagen zusammen, die die Mannschaft in der Tabelle nach unten durchreichten. Die beiden Erfolge gegen Rot-Weiss Venn (2:0) und Fortuna Mönchengladbach (3:1) sicherten der Viktoria den Platz im Mittelfeld der Tabelle. Zum Jahresabschluss kamen allerdings noch zwei Niederlagen gegen Schelsen (0:2) und Rheindahlen (0:2) hinzu. Mit 23 Punkten steht Rheydt zur Winterpause auf Platz zehn der A-Liga. „Damit sind wir zufrieden“, sagt Wittkopf.