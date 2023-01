Richard Mayer und Gertrud van Ool von der LG Mönchengladbach „Wir müssen die Eltern stärker an den Verein binden“

Van Ool Mit dem LAZ Mönchengladbach haben wir zusammen die Vorrunde des Jochen-Appenrodt-Pokal und das Finale des LVN-U10-Cup Nord ausgetragen. Das waren volle Erfolge. Für die Vorrunde zum Jochen-Appenrodt-Pokal hatten wir das größte Teilnehmerfeld im Bereich der Region Mitte. Unsere U8- und U10-Jahrgänge nehmen nun vermehrt an Sportfesten teil – zum einen, um mehr Wettkampferfahrung zu sammeln, zum anderen, um die Eltern stärker an den Verein zu binden. Seit April haben wir zudem wieder eine reine U12-Gruppe im Verein, da wachsen neue Kinder heran, einige sind schon sehr ambitioniert. Diese Altersgruppe ist sehr wichtig: Wenn man die Kinder in diesem Alter an die Wettkämpfe heranführt, dann bleiben sie meistens am Ball. Die nächste Gruppe ist die U14, in der wir von Breitensport bis zum Wettkampf eine große Breite haben. Ab der U16 bis zu den Erwachsenen geht es bereits auf die Leistungsebene, bei der mehrfach die Woche trainiert wird.