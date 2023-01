Geschäfte in Mönchengladbach Beim Männer-Friseur ist der Bart ab

Eine Männerwelt rund um Bart und Haare, dazu die ein oder andere Whiskey- und Zigarren-Verkostung, Konzerte und was Männer sonst noch so gern machen: Mit der Eröffnung von „It’s a Man’s World“ an der Bismarckstraße hat sich Markus von der Bank seinen Traum vom eigenen Barbier-Shop erfüllt. Jetzt ist der Traum geplatzt, der Friseursalon an der Bismarckstraße hat geschlossen, die Fenster sind mit Tuch verhängt und das rote Schild zeigt an: „closed“ – geschlossen. Für viele seiner Kunden kommt das überraschend, hatte der Unternehmer sich doch Ende des vergangenen Jahres im sozialen Netzwerk Facebook noch mit den Worten „Wir machen eine kleine Pause und sind ab dem 10. Januar wieder für euch da ...“ in den Weihnachtsurlaub verabschiedet.