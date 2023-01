Projekt in Mönchengladbach Außergewöhnlicher Unterricht auf dem Pferderücken

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Für die acht Kinder, die an diesem Nachmittag mit dem Taxi Richtung Voosen in die Reithalle aufbrechen, ist das mehr als ein Spruch. Für sie sind die anderthalb Stunden die sie mit Nettie, einer kräftigen Welsh Cop Stute mit schwarzer Mähne und Schweif, jedes Mal etwas ganz Besonderes. Während der Zeit in der Reithalle in Voosen konzentrieren sich die Jugendlichen ganz auf sich und die Bewegungen des Pferdes. Sie bekommen so die Chance eine Erfahrung zu machen, die sonst nie auf Unterrichtsplänen steht.