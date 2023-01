Verkehr in Mönchengladbach Radfahrer sollen mehr Vorsprung bekommen

Im Stadtverkehr kann es für Radfahrer schnell gefährlich werden. Das gilt besonders an unübersichtlichen Kreuzungen. Fahrradampeln sollen hier für mehr Sicherheit sorgen, indem sie den Radfahrern Zeit geben, die Straße zu überqueren, bevor sich der Pkw-Verkehr in Bewegung setzt. So sollen Unfälle zum Beispiel durch rechts abbiegende Autos verhindert werden. Nach einem Fraktionsantrag von SPD, Grünen und FDP, der dem Ausschuss für Umwelt und Mobilität vorgelegt wurde, fehle es aber stellenweise in der Stadt an einer Vorlaufszeit – etwa an der Kreuzungen Gartenstraße/ Ecke Nordstraße und Gartenstraße/ Ecke Breitestraße.