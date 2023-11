Kolumne Denkanstoß Tränen des Leids und der Freude gemeinsam weinen

Es wird in diesen Tagen viel geweint. In Israel und Gaza, in der Ukraine, in Russland. Mütter und Väter weinen um Söhne, Töchter, Männer oder Freunde. Kinder weinen um ihre Eltern. In den Trauermonat November gehört auch das eigene Erinnern an die Menschen, von denen wir im Laufe der Jahre Abschied nehmen mussten. Und auch hier fließen Tränen.