Verkehr in Mönchengladbach Gefährliche Kreuzung soll umgebaut werden

Die Kreuzung Grevenbroicher Straße / Dohler Straße soll umgebaut werden. Die Stadt verspricht sich von dem Umbau eine „enorme Steigerung der Querungsqualität und der Aufenthaltsqualität“, wie Verkehrsplaner Christian Scotti den Politikern in der zuständigen Bezirksvertretung Ost sagte. Was die Kreuzung bisher so kompliziert macht: An die beiden Hauptsammelstraßen aus dem Vorrangstraßennetz schließen gleich drei Anliegerstraßen an, nämlich die Stiegerfeldstraße, die Teupesstraße und die Moselstraße. Eine fünfarmige Kreuzung mit viel Verkehr von Geneicken in Richtung Innenstadt, auf der zwar Tempo 30 gilt, was aber oft gerade in der Kurve überschritten wird, birgt „ein erhöhtes Gefahrenpotenzial“, wie die Stadt es nennt.