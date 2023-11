Kolumne Denkanstoß Wenn Humoristen zu Propheten werden

Für die Christenheit ist diese Prophetie mit Jesus Christus erfüllt. Und besonders in der anstehenden Advents- und Weihnachtszeit soll alle Welt wissen, was ein Gesangbuchlied so formuliert: „Was der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war und was sie geprophezeit, ist erfüllt in Herrlichkeit.“