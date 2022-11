Bildung in Mönchengladbach Kita gewinnt „Roten Ritter“ für Projekt zur Verkehrssicherheit

Mit Erfolg: Die Kinder tragen nun alle Helme, auch auf dem Kita-Gelände. „Alles was zwei Räder hat, wird nur mit Helm gefahren“, sagt Kita-Leiterin Sandra Kosch. Alle Kinder seien nun mit einem Kopfschutz in der Kita ausgestattet. Vor allem für Familien, die sich keinen Helm leisten können, sei dieses Angebot wichtig, sagt Kosch. Das Preisgeld (insgesamt 20.000 Euro für zwölf Gewinner) wollen Kosch und ihr Team wieder in ein Projekt zur Verkehrssicherheit investieren, konkrete Pläne müssten aber erst noch entwickelt werden.