Bericht der Stadt Mönchengladbach Wie die Räumaktion im Tunnel eskalierte

Der aus den Fugen geratene Einsatz im Tunnel Heinrich-Sturm-Straße, bei dem Obdachlosen-Schlafplätze im Müll entsorgt wurden, hat erste Konsequenzen. Die an jenem Tag eingesetzten Mitarbeiter des Entsorgers GEM und des städtischen Ordnungsdienstes KOS sollen in Gesprächen sensibilisiert werden – überdies soll mit jedem KOS-Mitarbeiter ein Sensibilisierungsgespräch geführt werden, auch wenn sie nicht an dem Einsatz beteiligt waren. „Gemeinsames Ziel ist es, dass eine derartige Räumaktion nicht wieder vorkommt“, sagte Ansgar Günther vom Ordnungsamt den Politikern im zuständigen Ordnungsausschuss des Stadtrates am Mittwoch.