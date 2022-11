Vorbereitung auf Adventszeit in Mönchengladbach Handel hofft aufs Weihnachtsgeschäft

Mönchengladbach · In Mönchengladbach soll ein ganzes Maßnahmenpaket Besucher in die Innenstädte locken. Es geht um eine bessere Erreichbarkeit von Gladbach und Rheydt, Sicherheit und eine ansprechende Weihnachtsatmosphäre. Was die Verantwortlichen konkret planen.

24.11.2022, 05:10 Uhr

Die Hindenburgstraße ist Mönchengladbachs wichtigste Einkaufsstraße. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Franz Josef Ungerechts