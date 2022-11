Nach Beschwerden in Mönchengladbach Weiter Steine statt Parkplätze an Engelblecker Straße

Mönchengladbach · An der Engelblecker Straße fielen alle Stellflächen an den Seiten weg. Trotz Protesten von Anwohnern bleibt dies so laut einer Entscheidung der Ampel-Mehrheit in der Bezirksvertretung Ost. Die CDU ist empört und wirft SPD, Grünen und FDP Arroganz vor.

24.11.2022, 05:10 Uhr

Um diese Seitenstreifen mit Steinen geht es in dem Streit. Foto: CDU MG