Christkindlmarkt in Mönchengladbach Gourmetstollen zum Jubiläum des Christkindlmarktes

Zehn Jahre ist es her, dass die Journalisten des Pressevereins Mönchengladbach zum ersten Mal den Stollen der Konditorei Gingter für den guten Zweck verkauften. Seitdem gehört das süße Gebäck aus der Backstube von Sonja Schneiderbub und Michael Gingter für viele Christkindlmarkt-Besucher einfach dazu. Das Geheimnis des Erfolgs liegt in der Qualität der Zutaten. Die hat Martin Dreßen von Edeka Endt den Konditoren vorbeigebracht. Der Lebensmittelhändler spendet sie jedes Jahr für den guten Zweck. Der Premium-Stollen ist so beliebt, dass der Stand der Journalisten um den Vorsitzenden des Pressevereins, Michael Obst, in so manchem Jahr nach kurzer Zeit ausverkauft war. Zum Jubiläum verfeinert Sonja Schneiderbub ihre Version des Weihnachtsgebäcks noch: Die Edition zu „50 Jahre Christkindlmarkt“ wird mit Madagaskar-Vanille gebacken. Der Preis für dieses edle Gewürz liegt auf dem Markt bei 700 Euro pro Kilo. Fünf Stollen sind mit einem versteckt angebrachten Glückslos versehen. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine der Kooperationspartner im Wert von jeweils 50 Euro. Im Angebot ist auch ein gepfefferter weißer Glühwein, der nach einem Rezept des Weinguts Dr. Balzhäuser in Rheinhessen zubereitet wird. Mit seiner leicht pfeffrigen Note ergänzt er den Gourmetstollen ideal. Der Christkindlmarkt findet am Samstag, 26. November, auf dem Kapuzinerplatz statt.