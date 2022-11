Artenvielfalt in Rheurdt : Schaephuysener Verein erhält Klimaschutzpreis

Artenvielfalt in Rheurdt

Rheurdt Mit dem Westenergie Klimaschutzpreis zeichnet das Energieunternehmen gemeinsam mit der Gemeinde Rheurdt wieder ein Projekt zum Schutz von Klima und Umwelt aus. Diesmal geht das Preisgeld in Hohe von 1000 Euro an den Verein für Frderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen.

Der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen hat den ersten Platz beim Westenergie-Klimaschutzpreis gewonnen. Damit sicherte sich der Verein ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Der Verein richtet regelmäßig den Naturmarkt in Schaephuysen aus. Der Naturmarkt bietet dabei eine Vielzahl von Lebensmitteln aus regionaler Erzeugung und Herstellung sowie ein vielfältiges Angebot an Pflanzen und ausgefallenem Kunsthandwerk. Unabhängig vom Naturmarkt werden Umweltprojekte angestoßen und umgesetzt. Im Jahr 2020 wurde der Verein um eine Imkerabteilung erweitert.