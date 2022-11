Social-Media-Preis : „Goldene Blogger“ kommen zurück nach Düsseldorf

Die „Goldenen Blogger“ werden 2023 wieder in Düsseldorf verliehen. Foto: Die Goldenen Blogger/Eventpress

Düsseldorf 2007 wurde der Preis „Die Goldenen Blogger“ in Düsseldorf erschaffen, einige Jahre lang in Berlin verliehen. Warum er zurück an den Rhein kommt und was ein Bügelbrett mit dem Preis zu tun hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter

Franziska Bluhm, Daniel Fiene und Thomas Knüwert haben den Social-Media-Preis „Die Goldenen Blogger“ 2007 aus der Taufe gehoben. Das erste Mal wurde er in Bluhms Wohnzimmer verliehen, ein Bügelbrett leistete damals gut Dienste. Nach einem mehrjährigen Zwischenspiel in Berlin kehrt der Preis nun zurück an den Rhein.

Nach dem Wohnzimmer-Bügelbrett-Start zog die Verleihung in den Seconhand-Laden Elementarteilchen in Flingern, bevor es dann 2016 nach Berlin ging. Dort gewinnt der „Goldene Blogger“ mit 300 Zuschauern nicht nur an Größe, sondern auch an Bedeutung. Zuschauer reisen aus ganz Europa an, die Veranstaltung wird zu einem Ort der Vernetzung für die digitale Szene, unter anderem die Tagesthemen und die „Gala“ berichten darüber.

Nachdem die Verleihung 2021 coronabedingt virtuell stattfinden musste, ging die letzte Veranstaltung in der Hauptstadt 2022 im Museum für Kommunikation über die Bühne. Und nun die Rückkehr nach Düsseldorf. Wo genau die „Goldenen Blogger“ am 24. April 2023 in der Landeshauptstadt verliehen werden, wollen die Veranstalter noch nicht verraten.

Warum sie Berlin verlassen haben, begründen Bluhm, Fiene und Knüwer, damit, dass sie seit Jahren in Düsseldorf wohnen. „Und wir finden: Schöne Events gehören an den Rhein!“ Den Nominierten und Teilnehmenden wollen sie bei der Gelegenheit die schönsten Seiten der Stadt zeigen.