Abrissarbeiten : Kamin könnte abstürzen - Straße gesperrt

Die Viktoriastraße in Mönchengladbach ist aktuell gesperrt, weil ein Kamin herabstürzen könnte. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Bei Abrissarbeiten an einem Gebäude an der Viktoriastraße haben sich Teile eines Kamins so gelöst, dass er möglicherweise herabstürzen könnte. Statiker haben am Dienstag dazu geraten, den Kamin aus Sicherheitsgründen kontrolliert abzureißen.

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses an der Viersener Straße ist in Mönchengladbach zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen bei Abrissarbeiten ein Nebengebäude massiv beschädigt worden.

An der Viktoriastraße unweit des Berliner Platzes hatte vor einigen Tagen ein Unternehmen mit dem Abbruch eines Mehrfamilien-Wohnhauses begonnen. Direkt angrenzend steht ein Verwaltungs-Hochhaus, in dem sich ein Jobcenter befindet und das auch von der Bezirksregierung Düsseldorf genutzt wird.

Durch die Abrissarbeiten hatten sich bei dem Hochhaus Teile des Kamins gelöst. Am Dienstag waren Statiker vor Ort, sie rieten, den Kamin sicherheitshalber abzureißen. Das sollte noch im Laufe des Nachmittags erfolgen.

