Kliniken in Mönchengladbach Erster Platz für das Maria Hilf beim Kongress für Notfallmedizin

Betrachtet werden darin beispielsweise Versorgungsabläufe bei Patienten der Notaufnahme, die lebenserhaltende Behandlungen ablehnen. Eine sich in diesem Fall möglichst nahtlos anschließende Betreuung durch einen Palliativ-Pflegedienst könne sich oft verzögern, manchmal um drei Tage oder auch einmal bis zu einer Woche, informiert das Krankenhaus an der Viersener Straße dazu. Diese Zeitspanne müsse dann durch das Personal der Notaufnahme aufgefangen werden. „Hieraus ergibt sich für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dringende Bedarf an mehr palliativmedizinscher Ausbildung für eine situationsgerechtere Versorgung dieser Patienten“, erklärte Rödler dem Fachpublikum beim Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizin Kongress in Koblenz.