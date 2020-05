Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Zahl der aktuell Infizierten sinkt

Proben für Corona-Tests (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Am Dienstagmorgen verzeichnete das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach keine neuen positiven Nachweise. So sinkt auch der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Aktuell sind 100 Personen (Vortag: 104) in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle liegt damit weiterhin bei 606 (Vortag: 606). Davon sind 467 Personen (Vortag: 463) bereits genesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 5155 (Vortag: 5020). 29 Laborergebnisse stehen derzeit aus.

Aktuell befinden sich 413 Personen (Vortag: 423) in Quarantäne, davon werden fünf im Krankenhaus behandelt. 39 Personen sind bislang verstorben, 34 davon an Covid-19, fünf mit Covid-19. Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist auf 9,9* zurückgegangen (*Quelle RKI, auf Basis einer angenommenen EWZ von 261.454).

(RP)