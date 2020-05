Rheydt : Katze stirbt bei Feuer in Rheydt

Rheydt Der Mieter der brennenden Wohnung an der Mühlenstraße konnte sich selbst vor das Mehrfamilienhaus retten. Auch einige Haustiere überlebten – bis auf eins.

Am Montagnachmittag um 15.23 Uhr rückte die Feuerwehr zu einer brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße an. Der Mieter der Wohnung stand bereits vor dem Haus und berichtete, dass sich in der Wohnung noch eine Katze und Ratten befänden. Die Katze überlebte das Feuer nicht, die anderen Haustiere hatten Glück. Der Mieter wurde vorsorglich in eine Krankenhaus gebracht.