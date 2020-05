Fußball : Nettetal holt weiteren Spieler vom 1. FC Mönchengladbach

Nettetal Bereits sieben Spieler hatten sich schon entschlossen, vom 1. FC Mönchengladbach zu Union Nettetal zu wechseln, nun gab es den achten Transfer zwischen den beiden Teams. Niklas Linke soll beim FCU um die Nummer eins kämpfen.

Obwohl die Saison in der Oberliga wohl abgebrochen wird und Union Nettetal nicht die Gewissheit hat, auch in der nächsten Saison in dieser Spielklasse auflaufen zu dürfen, gehen die Planungen des Klubs weiter. 20 Spieler haben dem SCU bislang die Zusage für die nächste Saison gegeben, nachdem nun ein Torhüter einem Wechsel zugestimmt haben.