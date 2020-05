Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Mönchengladbach : Das sind die Besonderheiten beim Odenkirchener Markt

Von Erdbeeren und Eiern über Bruschetta und Pfeffer, Schokoladenfrüchte und Florentiner bis hin zu Schrubbern und Staubwedeln gibt es in Odenkirchen eine breite Auswahl auf dem Markt in Odenkirchen. Foto: bauch, jana (jaba)

Odenkirchen Der Wochenmarkt ist nur etwas für Traditionalisten? Keineswegs. In letzter Zeit entdecken immer mehr Menschen dieses Angebot. Wir erkunden die Besonderheiten in den Stadtteilen. Heute auf dem Markt in Odenkirchen.