Serie Fit bleiben (21) : Mit Kochlöffeln die Fähigkeit zur Rhythmisierung schulen

Mönchengladbach Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes (SSB) geben in unserer Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann. Diplomsportwissenschaftlerin Barbara Stand zeigt einfache Übungen mit Alltagsgeräten.

Jeder darf sich eine Musik seiner Wahl aussuchen, das, was gefällt ist in jedem Fall richtig, es sollte aber ein Viervierteltakt sein, damit unsere Choregraphie funktioniert. Wir sitzen auf dem Stuhl und beginnen, in dem wir die Kochlöffel wie Trommelstöcke vier Mal aufeinander schlagen. Danach legen wir uns weit nach Rechts und schieben das linke Bein entgegengesetzt weit nach Links. In der Position schlagen wir die Löffel im halben Tempo zwei mal aufeinander.