Region Erkelenz-Mönchengladbach-Willich : Volksbank setzt Initiative „Wir helfen“ fort

Die Zentrale der Volksbank Mönchengladbach an der Senefelder Straße. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Mitmachen, anpacken, helfen – die Erfolgsgeschichte, die die Mitarbeiter der Volksbank Mönchengladbach seit 2012 mit „Wir helfen“ schreiben, soll in diesem Jahr um ein Kapitel bereichert werden.

Seit dem Start ihres ehrenamtlichen Projekts „Wir helfen“ konnten sie in der Region Erkelenz-Mönchengladbach-Willich bereits etwa 30 soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativen unterstützen.

Andreas Ewerhardy, Betriebsratsvorsitzender der Volksbank Mönchengladbach und einer der Gründerväter des Projekts, betont ausdrücklich, „dass unsere Unterstützung ausschließlich aus der sprichwörtlichen Muskelkraft besteht. Geld wird nicht fließen. Allerdings bringen wir alles Nötige, also Werkzeuge und Arbeitsmaterialien, selbst mit.“ Die ehrenamtliche Arbeit findet in aller Regel samstags statt. Bevor die Helfer anrücken, sucht eine Jury aus den Bewerbungen die geeigneten Anfragen aus. Als bereits unterstützte Beispiele nannte Ewerhardy Aktivitäten in Kindergärten, einer Hilfsorganisation für einen Mittagstisch für Kinder oder auch für eine Notunterbringung für Männer. Im Schnitt seien bis zu zehn Beschäftigte vor Ort. Auch seien je nach Arbeitsaufwand die unterschiedlichsten Talente gefragt.