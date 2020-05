Landgericht Mönchengladbach : Angeklagte geben Überfall auf Juweliergeschäft zu

Mönchengladbach Seit Montag müssen sich zwei von insgesamt vier mutmaßlichen Tätern aus Litauen wegen schweren Raubes und gemeinschaftlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. Ein Urteil wird bereits für Mittwoch erwartet.

Die beiden Angeklagten wurden im Dezember 2019 in Litauen verhaftet und für den Prozess nach Deutschland überstellt. Beide Angeklagte gaben die Beteiligung an dem Überfall am ersten Verhandlungstag zu. Laut ihrer Aussage hätten sie in Litauen den Vorschlag erhalten, einen Überfall auf ein Juweliergeschäft in Deutschland zu verüben. Der 36-Jährige erklärte, die „eigentlichen Drahtzieher über einen Bekannten“ kennengelernt zu haben. Ein Mann, den er als „Boss“ der Gruppe bezeichnete, habe erklärt, bereits mehrere Überfälle in Deutschland verübt zu haben. Dieser Mann sei jedoch nicht vor Ort an dem hier angeklagten Vergehen beteiligt gewesen.