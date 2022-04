Illegales Autorennen auf der A 61? : Polizei beschlagnahmt Maserati

Die Autobahnpolizei verfolgte in der Nacht zu Mittwoch einen Maserati. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Der Fahrer des Sportwagens fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit an einem Streifenwagen vorbei. Und gab dann noch mal Gas. Wie der Wagen dennoch gestoppt wurde, und was die Polizei dann herausfand.

Der Fahrer eines Maserati-Sportwagens hat in der Nacht zu Mittwoch auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Mönchengladbach-Nordpark die Aufmerksamkeit der Autobahnpolizei erregt. Der Wagen fuhr gegen 0.30 Uhr mit deutlich höherer Geschwindigkeit als die dort erlaubten 120 km/h an einem Streifenwagen vorbei. Als die Beamten den Fahrstreifen wechselten, um Fahrer und Auto zu kontrollieren, gab der Fahrer laut Autobahnpolizei plötzlich Gas.