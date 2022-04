Zuwendungen in Mönchengladbach : Stadt bekommt deutlich weniger Spenden von Bürgern

Ein Spender verlangte die Anschaffung von Desinfektionsmitteln in Schulen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Nur noch gut halb so viele Zuwendungen wie 2020 hat die Stadt im Jahr 2021 von Bürgern erhalten. Das waren die größten Einzelspenden – und wofür sie ausgegeben werden sollten.

Die Stadt bekommt immer wieder Spenden von Bürgern. Im vergangenen Jahr allerdings hat es deutlich weniger milde Gaben von Spendern an die Stadtkasse gegeben als in den Jahren zuvor. Insgesamt erreichten das Rathaus Spenden in einer Gesamthöhe von 176.080,15 Euro. Das ist nur noch fast die Hälfte wie im Jahr 2020, als es insgesamt 13 größre Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 338.270 Euro gegeben hat. Dabei handelt es sich um Zuwendungen in einer Höhe zwischen 10.000 und 100.000 Euro. Darüber muss der Stadtrat immer informiert werden. Bei über 100.000 Euro müssen die Politiker mit entscheiden, wofür das Geld eingesetzt wird. Kleinere Spenden hingegen müssen nicht gemeldet werden.

Bürger, die Geld spenden, können auch entscheiden, was mit ihrer Spende passiert. Die allermeisten Zuwendungen waren für kulturelle Zwecke vorgesehen. Das Atelierstipendium der Stadt wurde etwa mit 15.000 Euro unterstützt. Für das Festival Ensemblia gingen 15.000 Euro ein. Für Exlibris und Gebrauchsgraphiken wurden Anfang November 2021 17.000 Euro gespendet. Und für Ausstellungen und Projekte der Kulturförderung in drei Einzelspenden insgesamt 115.000 Euro. Es gab im vergangenen Jahr nur eine Spende, die einen nicht-kulturellen Zweck hatte: Am 15. September überwies ein Spender genau 14.080,15 Euro – und zwar für Desinfektionsmittel an Schulen. Als Verwendungszweck vermerkte die Stadt hinter dieser Spende nun „Prävention Schulen“.

Auffällig ist hingegen: 2021 hat es keine Spende mehr gegeben für das „Home“-Projekt. „Home“ ist die Abkürzung für „Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern“. 2020 hatte es dafür eine Spende über mehr als 85.000 Euro gegeben. 2019 waren es sogar mehr as 152.000 Euro gewesen. Zuwendungen mit sozialen Zwecken fehlen hingegen in der Liste für 2021.